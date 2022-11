Twitter pode enfrentar mais demissões – Bloomberg – CMIO

A próxima rodada de rescisões terá como alvo os departamentos de vendas e parceria da plataforma

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, está considerando demitir mais funcionários da plataforma de mídia social depois de cortar o número de funcionários pela metade no início deste mês, informou a Bloomberg no sábado.

De acordo com o relatório, as demissões devem começar na segunda-feira e terão como alvo os programas de vendas e parcerias do Twitter.

Na semana passada, Musk ofereceu à equipe do Twitter um ultimato para que eles concordassem com mais horas de trabalho.em alta intensidade” em mais “hardcore” versão do Twitter, ou ser dispensado com três meses de indenização. Ele deu aos funcionários 24 horas para responder e disse que aqueles que não o fizessem seriam demitidos. A mudança provocou uma renúncia em massa, especialmente entre os engenheiros da plataforma, disseram fontes da Bloomberg.

Mais tarde, Musk também teria pedido a Robin Wheeler, chefe de marketing e vendas, e a Maggie Suniewick, responsável pelas parcerias, que demitissem mais funcionários. No entanto, ambos supostamente não estavam dispostos a fazê-lo e foram dispensados. Nem Wheeler nem Suniewick responderam aos pedidos de comentários da Bloomberg. No entanto, ambos postaram tweets na sexta-feira que parecia despedidas.

O Twitter, que perdeu seu departamento de comunicações em meio ao enfraquecimento de Musk nas fileiras, também não respondeu às perguntas sobre as demissões relatadas.

Musk demitiu metade dos 7.500 funcionários do Twitter no início de novembro, dias depois de assumir a empresa em um acordo de aquisição de $ 44 bilhões em 28 de outubro. Ele também dissolveu o conselho de administração da rede social, removendo, entre outros, o CEO Parag Agrawal, o CFO Ned Segal e chefe de política jurídica Vijaya Gadde.

O Washington Post informou recentemente que, antes de assumir o controle da empresa, Musk propôs aos investidores que 75% do total de funcionários da plataforma fossem cortados.

