Alemães enfrentam grande aumento no preço da energia – especialistas – CMIO

Muitos lares na Alemanha sofrerão outro golpe com o aumento das contas de energia em janeiro, já que os fornecedores de energia e gás enfrentam preços mais altos no mercado atacadista e taxas de rede crescentes, informou a Reuters, citando o portal de preços Verivox.

“O nível de preço da energia é historicamente alto e reduz o poder de compra das famílias”, um especialista em energia da Verivox, Thorsten Storck, disse em um comunicado.

O portal monitorou 800 fornecedores de eletricidade e 700 de gás e descobriu que 137 operadoras regionais de energia devem aumentar os preços em uma média de cerca de 61%, enquanto 167 fornecedores de gás alemães planejam um aumento de preços de aproximadamente 54%. Isso pode resultar em um aumento geral nos preços da energia de mais de 50% na maior economia da Europa.

As contas de eletricidade das famílias alemãs em novembro aumentaram 5% desde o início do ano, enquanto as contas de gás subiram mais de 40% acima do nível de janeiro, disse a Reuters.

De acordo com as estimativas da Verivox, o custo médio extra para uma residência que usa 4.000 quilowatts-hora (kWh) de eletricidade por ano seria de € 784 (US$ 813), enquanto uma residência típica que usa 20.000 kWh de gás veria um aumento de € 1.247 (US$ 1.294). por ano.

Um crescimento tão dramático dos preços na Alemanha, dependente de energia, decorre da queda no fornecimento de gás russo e da menor produção nuclear na França, que está lutando para reiniciar todos os seus reatores antes do inverno. Especialistas dizem que a inflação de energia provavelmente continuará, apesar de um pacote de medidas emergenciais do governo.

