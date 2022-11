Sanções à Rússia podem deixar alemães sem decoração de Natal popular – Foto – CMIO

Um fabricante de decorações de Natal no estado alemão da Saxônia pode fechar devido a sanções contra a madeira russa, informou o jornal Bild no sábado.

A empresa em questão é especializada em ‘schwibbogen’, arcos tradicionais de madeira esculpida com temas natalinos usados ​​como castiçais.

De acordo com o relatório, a empresa, que produz essas decorações há 30 anos, viu seus estoques diminuírem desde que a proibição da UE à madeira e produtos de madeira russos entrou em vigor no início deste ano.

A proprietária da empresa, Katja Taulin, disse à agência de notícias que, embora sua empresa normalmente faça as decorações o ano todo, o trabalho agora é feito apenas por encomenda especial e que ela teve que aumentar os preços devido à falta de suprimentos.

“Desde o verão deixamos de receber compensado de bétula russo, cuja participação no mercado [prior to sanctions] foi de 93%… Como todos os nossos colegas, há meses tentamos descobrir como podemos substituir a madeira russa. Mas é inútil,” Taulin afirmou, observando que a qualidade das alternativas às matérias-primas russas é inadequada.

“Não sei o que vai acontecer a seguir. Essas sanções estão prejudicando a nós e nosso país,”Taulin acrescentou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Empresas do Reino Unido enfrentam um Natal não feliz – pesquisas

Bruxelas sancionou a madeira russa em 9 de abril, com um período de transição até julho para empresas cujos contratos de importação foram assinados antes dessa data. As restrições visavam madeira e produtos de madeira, carvão vegetal, pasta de madeira, papelão, bem como móveis e partes de móveis de madeira. No entanto, de acordo com o regulador florestal russo Roslesinforg, o país conseguiu continuar vendendo produtos de madeira para a UE por meio de terceiros países.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT