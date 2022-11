Alemanha adverte contra escalada entre a Rússia e a OTAN – CMIO

O Ocidente deve fazer o possível para evitar uma escalada entre a Rússia e a Otan, disse o chanceler alemão Olaf Scholz no sábado, enfatizando sua crença de que é necessário continuar fornecendo armas à Ucrânia para combater a Rússia.

Falando em uma conferência do Partido Social Democrata na cidade de Friedrichshafen, no sul da Alemanha, Scholz afirmou que muitas pessoas “estão com medo e têm motivos para isso.”

Embora prometendo continuar apoiando militarmente a Ucrânia, ele observou que os países ocidentais deveriam “preocupe-se que não haja uma escalada que possa levar a uma guerra entre a Rússia e a OTAN.”

“É importante agir com prudência e decisão ao mesmo tempo,” ele adicionou.

Os comentários de Scholz vêm depois que no mês passado ele alertou contra tomar “passos descuidados” em meio ao conflito na Ucrânia. “Não deve haver conflito direto entre a Rússia e a OTAN”, ele enfatizou na época.

Com as relações entre o Ocidente e a Rússia já tendo atingido novos patamares depois que Moscou iniciou sua operação militar na Ucrânia, os temores de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN foram recentemente desencadeados por um pouso de míssil em uma vila polonesa perto da fronteira ucraniana.

Logo após o incidente, o Ministério das Relações Exteriores polonês afirmou que o projétil foi “Fabricado na Rússia.” Posteriormente, as autoridades do país sinalizaram que podem invocar o artigo 4º do Tratado da Otan, que permite a qualquer membro do bloco solicitar consultas se entender que sua segurança está em risco.













Após a explosão, Zelensky atribuiu a culpa à Rússia, chamando o incidente de “uma escalada muito séria” e um ataque à OTAN que exigia uma resposta. Em última análise, no entanto, as autoridades ocidentais admitiram que o míssil era de origem ucraniana e não russa.

O Ministério da Defesa da Rússia negou qualquer envolvimento no incidente, dizendo que seus especialistas militares analisaram as fotos do local e identificaram os destroços como partes de um míssil do sistema de defesa aérea S-300 usado pela Ucrânia.

A Alemanha, juntamente com muitos outros países ocidentais, tem fornecido à Ucrânia equipamento militar, incluindo canhões antiaéreos Gepard, lançadores de foguetes múltiplos MARS II e o sistema de defesa aérea IRIS-T. Moscou alertou repetidamente que o envio de armas apenas prolongará o conflito na Ucrânia.