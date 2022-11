San Francisco introduz renda garantida para residentes trans – CMIO

São Francisco anunciou um programa que oferece até US$ 1.200 por mês para “pessoas transexuais economicamente marginalizadas.” Renda Garantida para Pessoas Trans (GIFT) é a primeira iniciativa desse tipo voltada exclusivamente para esse grupo, segundo nota da prefeitura divulgada nesta quarta-feira.

Apenas 55 pessoas serão selecionadas para o programa, que visa “ajudar a lidar com a insegurança financeira nas comunidades trans” e também incluirá “serviços diretos abrangentes, como cuidados médicos e de saúde mental com afirmação de gênero, gerenciamento de casos e serviços de atendimento especializado, bem como treinamento financeiro”, revelou a cidade.

O aplicativo permite que os moradores se autoidentifiquem com 97 opções de gênero diferentes – entre elas “viga,”“travesti,” e “não uso rótulos” – além de 19 orientações sexuais e 18 pronomes. Os candidatos devem morar em San Francisco, ganhar menos de $ 600 por mês e se identificar como transgênero, não binário, não conforme de gênero ou intersexo (abreviado como TGI).













Candidatos que também são “negros, indígenas ou pessoas de cor (BIPOC), sem-teto, vivendo com deficiências e doenças crônicas, jovens e idosos, monolíngues falantes de espanhol e aqueles que são legalmente vulneráveis, como pessoas TGI que não têm documentos, envolvidos em comércios sexuais de sobrevivência, ou já foram encarcerados” terá colocação preferencial, de acordo com o site do programa.

A iniciativa será financiada pelo contribuinte, com US$ 2 milhões apropriados da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Comunitário ao longo de dois anos. Sua implementação será liderada pelo prestador de serviços de saúde transgênero Lyon-Martin Community Health Services e pelo The Transgender District, uma organização de bairro em Tenderloin, em São Francisco, que afirma ser o primeiro distrito transgênero legalmente reconhecido no mundo.

Uma pesquisa de 2015 descobriu que 33% dos residentes transgêneros da Califórnia viviam na pobreza, em comparação com 12% da população em geral.

Programas direcionados de renda garantida estão se tornando cada vez mais populares no estado da Califórnia. O Conselho Municipal de Palm Springs votou em março para montar uma iniciativa de renda garantida que forneceria renda mensal de US$ 600 a US$ 900 para residentes trans e não-binários, e Oakland ganhou as manchetes no ano passado com um programa de renda mensal de US$ 500 que excluía residentes brancos.