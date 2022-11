Mulheres solteiras oferecem companhia incomum – CMIO

Uma figura masculina com cabeça de ursinho foi criada para quem precisa de carinho durante as “longas noites solitárias”

Loving Bear Puffy, um brinquedo de pelúcia de tamanho humano na forma do corpo de um homem com “a cabeça de um urso meio adormecido”, é uma solução ideal para pessoas solitárias que desejam um abraço, afirmaram seus criadores. O brinquedo chamou a atenção da mídia britânica no início desta semana.

De acordo com o site oficial do Puffy, é durável, macio, leve, adapta-se ao formato do corpo de cada pessoa e oferece alegremente apoio emocional sempre que necessário.

“Puffy substitui a necessidade da presença física de uma pessoa em vários momentos e situações da vida cotidiana, principalmente durante as longas noites solitárias.” lê a descrição do brinquedo, que é vendido por $ 160.

Os criadores de Puffy – a empresária búlgara Tonia Berdankova e sua filha Ina Marholeva – admitem que, devido à aparência incomum do ursinho de pelúcia e seus 170 cm de altura, se acostumar pode “tire algum tempo.” No entanto, eles estão certos de que muito em breve os felizes proprietários de Puffy “só vai curtir e acariciá-lo.” Eles também podem personalizar seu novo companheiro, que chega com “nenhuma roupa própria”.

Berdankova, de Varna, teve a ideia de criar um brinquedo tão incomum no ano passado, quando sua filha lutava para viver um verão solitário sem o marido.

“Eu estava pensando sobre isso e como há muitas mulheres no mundo sozinhas por algum motivo e elas precisam de algum tipo de presença física”, disse. Berdankova revelou em entrevista ao Daily Mail publicada na sexta-feira.

Quando perguntada se ela planeja produzir uma versão feminina de Puffy para os homens abraçarem, ela respondeu: “Talvez mais tarde.”

“Mas acho que as mulheres são mais propensas a admitir que precisamos de algo assim,” o co-criador acrescentou.

Nos primeiros meses de vida de Puffy, as vendas cresceram consistentemente, disse Berdankova, com a maior aceitação nos Estados Unidos, Reino Unido e países escandinavos.