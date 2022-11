Filha de Kim Jong-un faz primeira aparição pública — CMIO

O líder norte-coreano revelou a existência da criança ao levá-la a um teste de míssil

O líder norte-coreano Kim Jong-un levou sua filha para o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) na sexta-feira. Ele escolheu a ocasião de um teste de arma estratégica para marcar a primeira aparição da garota em um evento público.

Kim assistiu ao lançamento ao lado de sua esposa e seus “filha amada”, A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA noticiou no sábado, sem especificar o nome ou a idade da menina.

As fotos do evento mostram Kim e sua filha de mãos dadas enquanto olham para o ICBM e depois se afastam juntos. Outra cena os mostra passeando enquanto olham um para o outro com o míssil vertical elevando-se em seu lançador ao fundo.

Ainda mais fotos mostram Kim e sua filha assistindo de um abrigo de observação enquanto o míssil Hwasong-17 se move para cima à distância. Outra foto mostra o líder sentado e falando enquanto sua esposa e filha observam de lado.

Oficiais de inteligência sul-coreanos especularam que Kim se casou com Ri-Sol-ju em 2009 e que o casal tem um filho e duas filhas, nascidos em 2010, 2013 e 2017. O astro aposentado da NBA Dennis Rodman visitou a família Kim em 2013 e depois disse que ele segurou a filha do líder norte-coreano, que ele alegou se chamar Ju-ae. Pyongyang não havia confirmado publicamente a existência dos filhos de Kim até o lançamento do míssil na sexta-feira.













A estreia pública da filha – ocorrendo em um importante teste de míssil – sugere que Kim vê a dinastia de sua família passando para uma quarta geração em algum momento e que Pyongyang não desistirá de seu armamento nuclear, disseram analistas. Jenny Townespecialista em Coreia e membro sênior do think tank Stimson Center em Washington, chamou a cena de Kim e sua filha assistindo ao lançamento do ICBM “a ótica de transmitir um legado.” Ela acrescentou que “este é o legado dela também agora.”

Outros especialistas chamaram a revelação da filha de Kim em um teste de míssil “altamente significativo”. O analista da RAND Corp. Soo Kim, ex-CIA, disse à Agence France-Presse que o movimento mostrou “a permanência do programa de armas do regime de Kim porque é tão essencial para a própria sobrevivência de Kim e a continuidade do reinado de sua família.”