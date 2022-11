Torcedores alertados sobre espionagem na Copa do Mundo — CMIO

Os torcedores que viajam para o Catar devem tomar cuidado com os cibercriminosos e, segundo os reguladores europeus, o próprio governo do país

A empresa de segurança cibernética Recorded Future afirmou em um relatório na quinta-feira que grupos de hackers patrocinados pelo estado podem ver a Copa do Mundo da FIFA no Catar como um “ambiente rico em alvos” para espionagem e roubo de dados.

Enquanto isso, os comissários europeus de privacidade soaram o alarme sobre a própria coleta de dados do país anfitrião.

Os viajantes para o torneio devem “tomar precauções adicionais”, incluindo “usar aplicativos de comunicação criptografados… ter cuidado ao conectar-se a redes Wi-Fi públicas e desconhecidas… e considerar o uso de dispositivos de gravação durante a viagem, em vez de dispositivos pessoais ou corporativos”, a empresa afirmou.

Embora o relatório coloque o risco de um ataque cibernético perturbador contra a competição como baixo, afirmou que os agentes de inteligência chineses e iranianos provavelmente verão a Copa do Mundo como uma oportunidade para coletar dados de visitantes dignitários e empresários.

Enquanto o Qatar hospeda uma base militar dos EUA em Al Udeid e foi nomeado um "grande aliado não-NATO" pelo presidente Joe Biden em março, o xeque é membro da iniciativa 'Belt and Road' da China e contratou uma empresa chinesa para construir seu principal estádio. O Catar também mantém relações comerciais com o Irã, apesar de ser membro do Conselho de Cooperação do Golfo liderado pela Arábia Saudita.













O relatório considera improvável que a Coreia do Norte e a Rússia tenham como alvo a Copa do Mundo, com Pyongyang enviando trabalhadores para construir infraestrutura relacionada ao torneio e Moscou ocupada com o conflito na Ucrânia. A Rússia negou consistentemente as alegações ocidentais de atividades cibernéticas malignas.

“Criminosos cibernéticos motivados financeiramente” também estão listados como uma ameaça e podem usar “ataques de phishing, aplicativos móveis falsos… bilhetes falsificados e ameaças de ransomware” roubar dos fãs, alertou a Recorded Future.

Embora a empresa tenha aconselhado os participantes a baixar apenas os aplicativos da Copa do Mundo criados pela FIFA ou pelo governo do Catar, os reguladores europeus alertaram que o software do Catar também não é seguro.

O comissário de proteção de dados da Alemanha alertou na terça-feira que os aplicativos ‘Ehteraz’ e ‘Hayya’ do Catar vão “muito além” em sua coleta de dados do que o anunciado, com um rastreando para quais números as chamadas são feitas e o outro impedindo que os telefones dos usuários entrem no modo de hibernação e transmitam dados para um servidor central.

Reguladores na Noruega e na França emitiram declarações semelhantes, com os noruegueses aconselhando os fãs a limpar seus telefones antes de viajar para o Catar.

A Copa do Mundo começa quando o Catar enfrenta o Equador no Al Bayt Stadium no domingo e vai até a final em 18 de dezembro.