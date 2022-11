Apreensões de drogas na Bélgica sobrecarregam incineradores – CMIO

Agentes alfandegários na Bélgica apreenderam mais cocaína do que são capazes de descartar em tempo hábil, disseram autoridades ao canal local VRT News no sábado. Estima-se que mais de 100 toneladas da droga – avaliadas em cerca de € 5 bilhões – tenham sido interceptadas no Porto de Antuérpia este ano. Isso ocorre depois que um recorde de 90 toneladas foi apreendido em 2021.

“Houve uma espécie de gargalo, pois houve tantas apreensões e também porque apenas um incinerador estava em uso”, disse o ministro da Justiça Federal, Vincent Van Quickenborne, à agência. “Além disso, você não pode queimar esses lotes a granel, de uma só vez, em grandes quantidades, pois isso causaria problemas com os filtros na planta de incineração.” Apenas 1.000 kg ou no máximo 1.500 kg da droga podem ser destruídos em uma única sessão, disse ele.

Um representante da FPS Finance, a agência controladora do serviço alfandegário da Bélgica, concordou. “A rápida destruição de bens confiscados é um desafio contínuo”, disse o porta-voz Francis Adyns ao jornal local Gazet van Antwerpen. “Devido à limitação técnica dos incineradores licenciados e padrões ambientais, temos que usar vários incineradores.”













Enquanto o departamento conseguiu garantir capacidade adicional suficiente para destruir “várias toneladas” mais da substância ilícita, prejudicando o que o promotor Franky de Keyser chamou de “a montanha de cocaína”, Van Quickenborne disse à VRT que sua agência só soube na quinta-feira que isso não era suficiente.

Além disso, é preciso marcar hora para usar o incinerador, explicou o ministro. “Quanto mais cocaína você apreende, mais tempo você precisa. E tem muita cocaína.” A localização dos incineradores é supostamente mantida em segredo para não atrair criminosos a invadir as instalações.

Van Quickenborne disse que as autoridades alfandegárias estão negociando com o ministro do Meio Ambiente, Zuhal Demir, que supervisiona os incineradores, acrescentando que as negociações são “indo bem.” O escritório de Demir entrou em contato com a Agência de Resíduos Públicos de Flandres (OVAM), que também está procurando capacidade de incineração adicional, disse um porta-voz à VRT.

A alfândega descobriu quase oito toneladas de cocaína em um único contêiner no porto de Antuérpia no mês passado. A droga, avaliada em mais de € 200 milhões, estava escondida em um carregamento de bananas do Equador. As autoridades permitiram que a entrega continuasse até seu destino final na Holanda, levando à prisão de quatro pessoas.

O porto de Antuérpia foi o local da maior apreensão de cocaína da história da Bélgica em 2020, quando cinco contêineres de sucata da Guiana foram encontrados escondendo 11,5 toneladas de cocaína avaliadas em € 900 milhões. Policiais e funcionários do porto estavam entre os detidos.