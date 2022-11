Bilionário pede desculpas pelos comentários de Boris Johnson sobre a China – mídia – CMIO

Michael Bloomberg reconheceu que os convidados de uma conferência em Cingapura foram “insultados ou ofendidos” pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido

O bilionário nova-iorquino Michael Bloomberg teria sido forçado a se desculpar com convidados em uma conferência de negócios em Cingapura depois que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez um discurso condenando a China como um “autocracia coercitiva”.

O ex-prefeito da cidade de Nova York e candidato presidencial fracassado do Partido Democrata reconheceu aos cerca de 500 empresários e diplomatas asiáticos no Bloomberg New Economy Forum que alguns convidados podem ter sido “insultado ou ofendido” pelos comentários de Johnson, informou o The Guardian na sexta-feira.

“Para aqueles de vocês que ficaram chateados e preocupados com o que o orador disse, vocês têm minhas desculpas,” Bloomberg disse, acrescentando que os comentários incendiários do ex-primeiro-ministro foram “seus pensamentos e apenas seus pensamentos.”

Em questão estava o discurso de Johnson após o jantar na terça-feira, quando ele criticou duramente os governos da China, Rússia e outros países. Ele descreveu as duas potências mundiais como “estados monoculturais” e “antigas tiranias comunistas”. Pequim e Moscou “mostram um sincero desrespeito pelo estado de direito internacional”, ele acrescentou, e “no último ano demonstraram as imensas limitações de seus sistemas políticos pelos erros desastrosos que cometeram.”













Johnson, que foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro em julho em meio a vários escândalos, teria se safado com tal discurso em sua própria casa, especulou o The Guardian. Mas falando com líderes regionais em uma conferência em Cingapura, “a maioria dos países asiáticos é muito mais favorável à China e compartilha fortes laços econômicos e diplomáticos.”

Um porta-voz de Johnson apoiou o discurso, dizendo ao The Guardian: “Senhor. Johnson é robusto em suas críticas ao autoritarismo e à autocracia – inclusive na Rússia e na China – e continuará a sê-lo. Ele continuará defendendo a liberdade e a democracia no cenário mundial”.

Os convidados da conferência chamaram seu discurso de “chocante” e “beligerante.” “As pessoas claramente se sentiram desconfortáveis”, um participante disse ao jornal. “Ele usou uma linguagem pouco diplomática sobre a China, em uma conferência na Ásia. Um ex-secretário de Relações Exteriores e primeiro-ministro britânico deveria ter pensado melhor.”

Johnson fez seu discurso na noite anterior ao atual primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, planejado para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping na Cúpula do G20 na Indonésia. A reunião foi cancelada, o que um porta-voz do governo do Reino Unido culpou “problemas de agendamento”.