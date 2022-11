VARSÓVIA, 21 de novembro – RIA Novosti. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia confirmou sua recusa em permitir que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, participasse da reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da OSCE (CMFA), que será realizada em Lodz nos dias 1 e 2 de dezembro.

Anteriormente, vários meios de comunicação noticiaram a recusa de Lavrov em participar da reunião do Conselho Ministerial. A decisão da Polônia de negar a participação do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da OSCE (CMFA) em Lodz é sem precedentes e provocativa, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anteriormente. Além disso, parlamentares russos tiveram vistos negados para participar da sessão de outono da Assembleia Parlamentar (PA) da OSCE, que será realizada em Varsóvia de 24 a 26 de novembro.