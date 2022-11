Cinco mortos e 18 feridos em tiroteio em clube gay de Colorado Springs – CMIO

Cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um tiroteio em uma boate gay em Colorado Springs, a segunda cidade mais populosa do estado americano do Colorado, informou a polícia local.

As vítimas estão sendo tratadas em hospitais locais. O suposto atirador, que também foi ferido, está sob custódia e também está recebendo cuidados médicos em um hospital. Não está claro se o atirador foi ferido pela polícia ou por um civil.

Brian Sherrod, repórter do KKTV 11 News, disse que vários veículos da polícia e equipes de bombeiros chegaram do lado de fora do Club Q, um estabelecimento com tema LGBTQ. A polícia interditou o trânsito na área, enquanto viaturas e ambulâncias chegavam ao local.

quantos neste momento estão feridos ou mesmo mortos. North Academy está bloqueada de Village Seven a North Carefree. Você terá que fazer uma rota alternativa. Continuarei a atualizar à medida que aprendermos mais. pic.twitter.com/SB7ywyaPqA — Brian Sherrod (@briansherrodtv) 20 de novembro de 2022

O Club Q postou uma breve declaração no Facebook, agradecendo o “clientes heróicos que subjugaram o atirador e acabaram com esse ataque de ódio.”

“O Club Q está arrasado com o ataque sem sentido à nossa comunidade” a declaração lida.

O ataque ocorreu no Dia da Memória do Transgênero, durante o qual as vítimas de violência contra pessoas trans são homenageadas.

Em 2016, um atirador abriu fogo dentro de uma boate gay chamada Pulse em Orlando, Flórida, matando 49 pessoas e ferindo mais de 50.