As eleições presidenciais antecipadas foram realizadas no Cazaquistão em 20 de novembro. Segundo dados preliminares da Comissão Eleitoral Central, Tokayev venceu com 81,31% dos votos. A participação final geral dos eleitores foi de 69,44%.

As eleições foram realizadas de acordo com a lei e em uma competição justa, todos tiveram oportunidades iguais, observou Kassym-Jomart Tokayev.

No total, 10.101 mesas de voto operam no país e quase 12 milhões de cazaques têm direito a voto.

O atual presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, venceu com 81,31% dos votos.

“Sua vitória eleitoral reflete totalmente a confiança e o apoio do povo cazaque”, o serviço de imprensa cita um trecho do telegrama.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações China-Cazaquistão e estou pronto para abrir uma nova etapa de eterna parceria estratégica abrangente com vocês no ano do 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas”, diz o telegrama.