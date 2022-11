Novos documentos de Epstein revelados – CMIO

Os papéis nomeiam oito pessoas, incluindo associados e supostas vítimas do notório pedófilo

Um juiz federal em Nova York ordenou a liberação de um tesouro de documentos que nomeiam associados do falecido pedófilo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, sua namorada de longa data, agora cumprindo 20 anos de prisão por tráfico sexual. A decisão saiu na sexta-feira.

Os documentos foram arquivados em um processo de difamação de 2016 contra Maxwell pela suposta vítima Virginia Roberts Giuffre. O caso foi posteriormente resolvido fora do tribunal, assim como o processo de Giuffre em 2021 contra o príncipe Andrew da Grã-Bretanha.

A juíza Loretta Preska determinou que os documentos que mencionam oito “João Faz” poderia ser divulgado, e esse interesse público superou os direitos de privacidade desses indivíduos anônimos, informou a Fox News.

Dois desses indivíduos são supostas vítimas de Epstein, que já tornaram públicas suas acusações. Uma delas, Emmy Taylor, entrou com uma ação neste verão contra um jornalista que a descreveu como uma “co-conspirador” de Epstein e Maxwell. A outra, Sarah Ransome, publicou um livro sobre sua experiência como “brinquedo sexual” na infame ilha privada de Epstein.

Uma vítima confirmada “quem continua a vivenciar traumas” permanecerá sem nome, decidiu Preska.













Um dos indivíduos citados é Tom Pritzker, um magnata hoteleiro bilionário e primo do governador de Illinois, JB Pritzker. Enquanto Pritzker processou para impedir que seu nome fosse divulgado, Preska argumentou que não foi acusado de nenhuma ação maliciosa e ordenou que o selo fosse aberto, de acordo com a Fox.

Giuffre afirmou anteriormente que havia sido forçada por Epstein e Maxwell a fazer sexo com Pritzker, uma afirmação que o bilionário negou. Giuffre também acusou o advogado de Epstein, Alan Dershowitz, de estuprá-la quando ela era menor de idade. Dershowitz negou a acusação e processou Giuffre por difamação. A dupla fez um acordo fora do tribunal no início deste mês, com Giuffre retirando sua alegação de estupro.

Uma proeminente socialite e financista, Epstein foi preso em 2008 por solicitar uma criança para prostituição. Ele foi preso novamente em 2019 e acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade, mas foi encontrado morto em sua cela em Manhattan antes de ser levado a julgamento. Sua morte foi oficialmente considerada suicídio.

Maxwell foi condenado a 20 anos de prisão em junho por cinco acusações relacionadas ao tráfico de meninas menores de idade para sexo. Atualmente, ela está apelando da sentença e do veredicto de culpada.