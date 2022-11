O especialista explicou o que aumentou o apoio a Tokayev

Protestos em massa no Cazaquistão começaram nos primeiros dias de 2022 – moradores das cidades de Zhanaozen e Aktau, no oeste do país, se opuseram à duplicação dos preços do gás liquefeito. Mais tarde, os protestos se espalharam para outras cidades, incluindo Alma-Ata, a antiga capital e a maior cidade da república: ali começaram os saques, militantes atacaram instituições estatais, levaram armas. Em resposta, as autoridades declararam estado de emergência em todo o país até 19 de janeiro e realizaram uma operação antiterrorista. De acordo com os últimos dados da Procuradoria-Geral do país, como resultado dos distúrbios, 238 pessoas foram mortas, incluindo 19 agentes de segurança.