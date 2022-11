Trump hesita em voltar ao Twitter – CMIO

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, não “veja qualquer motivo” para retornar ao Twitter mesmo depois que o CEO Elon Musk restabeleceu sua conta, disse ele no sábado. Trump já tem milhões de seguidores em sua própria rede, Truth Social.

As observações foram feitas durante a reunião de liderança da Coalizão Judaica Republicana por meio de um vídeo ao vivo. O Twitter tem “muitos problemas”, observou o ex-presidente, observando que “pode conseguir, pode não conseguir.”

No entanto, Trump disse que gostou do fato de Musk ter comprado a empresa. "Ele é um personagem e eu costumo gostar de personagens. Mas ele é esperto."













Ele insistiu que sua nova plataforma, Truth Social, está fazendo “fenomenalmente bem”, e já havia prometido permanecer no site, onde tem quase 5 milhões de seguidores, embora muito abaixo dos 86 milhões que tinha no Twitter. Os acionistas da empresa que pretende abrir o capital da Truth Social devem votar na próxima semana sobre o potencial IPO de US$ 1,3 bilhão.

Musk trouxe @realDonaldTrump de volta da morte digital no sábado, depois que 51,8% de seus seguidores responderam favoravelmente a uma pesquisa que perguntava se o ex-presidente deveria ser reintegrado. “o povo falou”, twittou o magnata da Tesla, acrescentando uma frase em latim que significa “a voz do povo é a voz de Deus.”

O bilionário revelou na semana passada que a nova política de conteúdo do Twitter seria “liberdade de expressão, mas não liberdade de alcance”, explicando que “tweets negativos/de ódio serão maximizados e desmonetizados, portanto, nenhum anúncio ou outra receita para o Twitter. Você não encontrará o tweet a menos que o procure especificamente.”

Embora Trump seja contratualmente obrigado a dar ao Truth Social seis horas de exclusividade em suas mensagens de mídia social, ele pode postar “mensagens políticas, arrecadação de fundos políticos ou esforços de votação”em qualquer lugar e a qualquer hora, de acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários no início deste ano.

Trump disse anteriormente que não voltaria ao Twitter, mesmo que sua conta fosse revivida. Ele foi expulso da plataforma – junto com Facebook, Instagram e a maioria das outras mídias sociais – no ano passado após o motim do Capitólio de 6 de janeiro, por supostamente incitar a violência ao encorajar seus apoiadores a protestar contra a certificação dos resultados das eleições de 2020. Seu tweet mais recente continua sendo uma postagem de 8 de janeiro afirmando que não compareceria à posse do presidente Joe Biden.

Trump anunciou oficialmente sua candidatura para a eleição de 2024 na semana passada. Se eleito, seria apenas o segundo presidente da história a cumprir dois mandatos não consecutivos.