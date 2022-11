‘Inferno na terra’ pode irromper em Kosovo – presidente sérvio – CMIO

Enquanto Pristina planeja eliminar gradualmente as placas emitidas por Belgrado, Aleksandar Vucic adverte que as hostilidades abertas podem entrar em erupção

A situação na região separatista do Kosovo na Sérvia pode tornar-se “inferno na Terra” se as autoridades locais não reverterem seu plano de proibir placas sérvias, disse o presidente Aleksandar Vucic. O líder sérvio fez as declarações no domingo, um dia antes de os motoristas que ainda usam placas antigas de Belgrado começarem a incorrer em multas.

Na segunda-feira, Vucic deve participar de negociações patrocinadas pela UE em Bruxelas com o líder kosovar Albin Kurti em uma última tentativa de evitar o iminente ponto de conflito.

“Faremos de tudo para evitar a guerra, mas isso não depende de nós” Vucic disse à TV Prva.

“Nesse caso, a Sérvia estará com seu povo e os sérvios defenderão suas casas”, disse. ele acrescentou, culpando as autoridades kosovares pela situação. “Se [Kurti] queria adiar a decisão, ele a teria adiado antes… Mas Kurti mostrou que não quer sérvios em Kosovo e Metohija.”

O polêmico plano arquitetado por Kosovo para eliminar gradualmente as placas de veículos sérvias tem sido fonte de tensões constantes entre Belgrado e Pristina há meses. Pelo plano, que afeta cerca de 10 mil motoristas da região, as placas devem ser substituídas por outras emitidas em Kosovo até 21 de abril do ano que vem.













Os motoristas que não cumprirem devem primeiro receber uma advertência, antes de incorrer em uma multa de € 150 na segunda fase e, finalmente, acabar com suas placas e veículos confiscados.

Uma tentativa de impor a medida em julho quase resultou em confrontos entre a Sérvia e Kosovo, com uma crise evitada por pouco depois que diplomatas europeus e americanos negociaram uma solução temporária. No início de novembro, dezenas de funcionários do governo de etnia sérvia em Kosovo renunciaram a seus cargos depois que um chefe de polícia local foi demitido por Pristina por sua recusa em implementar as medidas de matrícula.

Tanto a Sérvia quanto sua província separatista, que não é reconhecida como um estado independente pela ONU, estão considerando ingressar na UE. No entanto, seus objetivos são mutuamente exclusivos, uma vez que Pristina está planejando a adesão como um estado independente, enquanto Belgrado vê Kosovo como parte integrante da Sérvia.