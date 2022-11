Indonésia diz que continuará a usar equipamento militar russo

MOSCOU, 21 de novembro – RIA Novosti. O ministro da Defesa da Indonésia, Prabowo Subianto, falando em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega americano Lloyd Austin, falou sobre as relações da Indonésia com a China e a Rússia e disse que o exército indonésio continuará a usar equipamentos e equipamentos russos.

“Temos uma história de relações longas e frutíferas com a Rússia e a China. Nossas relações com a Rússia, em particular, duram muitos anos. Nosso exército usa equipamentos e tecnologia russos. E esse é o caso há várias décadas.” disse Subianto.

Ele também observou o relacionamento “muito bom” da Indonésia com a China.

Segundo o ministro, os países ocidentais conhecem as relações da Indonésia com a Rússia e a China e as “respeitam”.

“Nossos colegas americanos não nos pressionam e nunca exigiram o fim das relações com esses países”, disse Subianto.

“Como um estado independente e soberano, conquistamos o direito de usar e comprar equipamentos militares de vários países”, respondeu o ministro da Defesa à pergunta de um jornalista sobre os acordos militares com Moscou e Pequim.

Mais cedo, na cúpula da APEC em Bangkok, a Indonésia anunciou a retomada dos exercícios militares conjuntos com a China.