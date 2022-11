Líder republicano dos EUA promete repressão à China – CMIO

Kevin McCarthy prometeu que, se eleito presidente da Câmara, formará um comitê seleto visando Pequim

O principal republicano no Congresso dos EUA prometeu formar um comitê especial para investigar o roubo de propriedade intelectual e outros supostos abusos da China se seus colegas o elegerem como presidente quando o partido assumir o controle da Câmara dos Representantes em janeiro.

“A China é o país número 1 quando se trata de roubo de propriedade intelectual,” Rep. Kevin McCarthy disse domingo em uma entrevista à Fox News. “Vamos acabar com isso e não permitir mais que o governo fique sentado e deixe a China fazer o que está fazendo com a América.”

O republicano da Califórnia acusou o governo do presidente Joe Biden de não enfrentar Pequim. Ele já havia sugerido que o Partido Comunista Chinês (PCC) exerce influência indevida sobre Biden, entre outros democratas, e pediu uma investigação das alegações de que a família do presidente recebeu milhões de dólares da China.

Os republicanos garantiram uma estreita maioria na Câmara nas eleições parlamentares de meio de mandato deste mês, permitindo ao partido definir a agenda legislativa e exercer o poder de intimação para investigar questões como as origens do Covid-19, a retirada caótica do Afeganistão no ano passado, a crise da imigração ilegal e a alegada tráfico de influência pela família Biden.













McCarthy é o favorito para assumir o martelo do orador, tendo supostamente se defendido do adversário de extrema-direita Andy Biggs em uma votação de liderança a portas fechadas na semana passada. No entanto, sua posição não será confirmada a menos e até que ele ganhe a maioria dos votos da Câmara quando o novo Congresso se reunir em 3 de janeiro.

Um comitê seleto sobre a China poderia tratar de uma ampla gama de questões. Por exemplo, uma força-tarefa republicana formada por McCarthy em 2020 fez centenas de recomendações relacionadas à segurança nacional, cadeias de suprimentos, comércio, tecnologia e suprimentos de energia. O deputado Michael McCaul, um republicano do Texas que chefiou a força-tarefa, chamou o PCCh de “o maior desafio geracional que enfrentamos hoje.”

McCarthy também prometeu expulsar vários democratas de destaque de suas principais atribuições no comitê. Isso incluirá a remoção dos representantes Adam Schiff e Eric Swalwell, ambos da Califórnia, do Comitê de Inteligência da Câmara e a expulsão de Ilhan Omar, de Minnesota, do Comitê de Relações Exteriores. Swalwell supostamente teve um caso com um suposto espião chinês que tinha como alvo políticos americanos.