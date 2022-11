Policiais britânicos estão à procura de pistolas, metralhadoras e granadas contrabandeadas para fora da zona de conflito, disse o chefe da Agência Nacional Criminal

As armas ocidentais podem ser traficadas para fora da Ucrânia e para as mãos de criminosos e terroristas, disse Graeme Biggar, diretor-geral da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA), ao Sunday Times. Anteriormente, Moscou estimou que até US$ 1 bilhão em armas são canalizados para fora da Ucrânia todos os meses.

“Como em qualquer conflito, quando as armas aparecem, há o risco de um contra-ataque”, disse. Biggar disse no domingo. “No final do conflito, há armas excedentes que vão parar nas mãos de criminosos ou terroristas.”

Biggar, que assumiu o comando da NCA em agosto, disse que a polícia do Reino Unido e da Europa está atenta a pistolas, metralhadoras e granadas que aparecem nas ruas.

Apesar de receber garantias do chefe da polícia nacional da Ucrânia de que as armas ocidentais estão sendo contabilizadas, ele disse que a Europol e outras agências europeias de aplicação da lei estão "todos atentos a isso."













Biggar disse que a NCA ainda não viu nenhuma evidência de criminosos obtendo armas da Ucrânia. No entanto, a Interpol e a Europol alertaram que as armas inevitavelmente deixarão o país e acabarão no mercado negro.

Os apoiadores ocidentais da Ucrânia admitiram que não podem rastrear a maioria de seus carregamentos de armas assim que entram no país, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou no mês passado que até US $ 1 bilhão dessas armas são canalizadas da Ucrânia para criminosos e grupos terroristas. no Oriente Médio, África e Sudeste Asiático todos os meses.

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou repetidamente que, ao enviar dezenas de bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, o Ocidente está se tornando um participante de fato no conflito. No mês passado, Putin afirmou que “grupos criminosos transfronteiriços” obtiveram “armas poderosas, incluindo sistemas portáteis de defesa aérea e armas de precisão” da Ucrânia.