Szijjarto discute a expansão da usina nuclear de Paks em Sochi com a administração da Rosatom

BUDAPESTE, 21 de novembro – RIA Novosti. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, disse que antes do início do fórum Atomexpo 2022, ele estava conversando em Sochi com os líderes da corporação estatal Rosatom, incluindo seu chefe Alexei Likhachev, sobre a expansão da usina nuclear de Paks.