Irã denuncia projeto de resolução sobre urânio da ONU – CMIO

O chefe da Organização de Energia Atômica do país criticou a “medida errada” da agência

Um projeto de resolução da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) censurando o Irã não impedirá o país de perseguir seus objetivos nucleares, declarou Mohammad Eslami, chefe da Organização de Energia Atômica de Teerã.

O funcionário comentou sobre o assunto no domingo, referindo-se à posição do órgão de vigilância da ONU sobre as alegações de que o Irã não está cooperando com uma investigação sobre vestígios de urânio encontrados em seu solo.

“Os programas nucleares da República Islâmica do Irã estão avançando de acordo com o plano de ação estratégica do parlamento, e a emissão de múltiplas resoluções contra o Irã não causará nenhuma interrupção no andamento desses programas”, disse Eslami durante um evento em Isfahan. Ele denunciou a decisão da AIEA como um “medida errada” e jurou um “resposta firme” à hostilidade da agência.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã também emitiu uma declaração condenando o “ilógico e destrutivo” Resolução da AIEA no domingo. O porta-voz Nasser Kanaani enfatizou que o programa nuclear de Teerã era o mais transparente do mundo sob a supervisão da agência e havia sido mais inspecionado do que os de outros países.

O embaixador do país na AIEA, Mohsen Naziri-Asl, acusou os EUA e seus aliados europeus de apresentarem “informações falsas e reivindicações infundadas para justificar sua abordagem não construtiva ao Conselho de Governadores” em um esforço para politizar e armar a organização contra o Irã.

A AIEA ratificou um projeto de resolução na quinta-feira condenando o Irã por supostamente não cooperar com uma investigação sobre vestígios nucleares que a agência disse terem sido encontrados em três “sítios nucleares não declarados” no país.

Teerã insistiu que a AIEA encerrasse sua investigação sobre os vestígios de urânio como pré-condição para reviver o acordo nuclear de 2015, que se desfez em 2018, quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, retirou Washington do acordo e os outros signatários falharam em honrar seus compromissos. .

Embora Israel tenha alertado por mais de duas décadas que o Irã está prestes a construir uma bomba nuclear, Teerã afirma que só quer a tecnologia para fins pacíficos.