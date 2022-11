Na Austrália, 11 crianças e um adulto ficaram feridos em uma explosão durante um experimento

“Onze crianças foram levadas ao hospital com queimaduras após uma explosão durante um experimento científico em uma escola… Um adulto também sofreu queimaduras superficiais como resultado do incidente”, disse o canal.

Segundo o canal de TV, duas crianças foram encaminhadas ao hospital com ferimentos graves e queimaduras, as outras nove crianças estão internadas com ferimentos superficiais. Segundo um socorrista citado pelo canal de TV, as crianças tiveram queimaduras no peito, rosto e pernas.