Primeiro-ministro japonês demite ministro de Assuntos Internos por escândalo de suborno

Terada é o terceiro ministro do gabinete de Kishida a ser demitido nas últimas semanas. Em meados de novembro, o primeiro-ministro japonês demitiu o ministro da Justiça, Yasuhiro Hanashi, por causa de suas declarações controversas sobre os deveres relacionados à assinatura de sentenças de morte, o que provocou críticas entre os partidos de oposição do Japão. O ministro da Revitalização Econômica, Daishiro Yamagiwa, renunciou no final de outubro por causa de seus laços com a Igreja da Unificação, que esteve sob os holofotes da impresa após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.