Partidos do governo israelense querem segregação de gênero – mídia – CMIO

Os partidos religiosos teriam instado o primeiro-ministro eleito, Benjamin Netanyahu, a introduzir a política em eventos financiados publicamente.

Vários partidos religiosos no governo de coalizão de Israel pediram ao primeiro-ministro eleito, Benjamin Netanyahu, que introduzisse uma legislação que permitisse a segregação de gênero em eventos financiados publicamente. A sugestão foi criticada pela oposição, com o primeiro-ministro Yair Lapid comparando tais políticas às aplicadas por autoridades religiosas no arquiinimigo de Israel, o Irã.

O jornal diário Israel Hayom afirmou no domingo que, durante as negociações da coalizão em andamento, os partidos ortodoxos do judaísmo unido da Torá e do sionismo religioso exigiram que uma solução alternativa fosse desenvolvida para contornar as leis anti-discriminação existentes.

Atualmente, assentos separados para homens e mulheres em instalações educacionais do governo, eventos públicos e transporte público são explicitamente proibidos no país.

Alguns israelenses religiosos, no entanto, argumentam que o governo efetivamente os discrimina ao proibir a segregação de gênero, que eles consideram um mandamento religioso. Eles alegam que a atual legislação antidiscriminação nega a tais indivíduos o direito de participar de eventos públicos.













De acordo com o relatório, os partidos ultraortodoxos fizeram várias outras exigências a Netanyahu, incluindo restrições dramáticas às políticas de imigração de Israel e a revogação do reconhecimento de conversões não ortodoxas ao judaísmo.

Enquanto isso, o primeiro-ministro cessante, Yair Lapid, argumentou que as tentativas do “nacionalistas ultraortodoxos” para “colocar as mulheres atrás de barreiras e legalizar a separação de homens de mulheres” são particularmente ultrajantes em um momento em que “mulheres corajosas no Irã estão lutando por seus direitos.”

O líder do Partido Trabalhista, Merav Michaeli, por sua vez, classificou as propostas como antidemocráticas.

“Ninguém tem o direito de decidir por outra pessoa onde se sentar, o que vestir ou se deve ou não interromper uma gravidez,” ele proclamou, acrescentando que “esta é a luta pela nossa democracia.”

De acordo com o Times of Israel, em 2019 os partidos religiosos já pediram ao Likud de Netanyahu que permitisse a segregação de gênero, com este último concordando com as demandas. A coalizão, no entanto, acabou falhando em produzir um governo.