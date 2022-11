Pequim adverte EUA sobre cruzar a 'linha vermelha' nas relações entre os dois Estados

“Em resposta às recentes palavras e ações errôneas dos EUA sobre a questão de Taiwan e a tentativa de Washington de traçar uma linha nas relações sino-americanas, o presidente Xi Jinping expôs de forma abrangente e sistemática sobre a origem da questão de Taiwan e a posição de princípios da China, claramente apontando que a questão de Taiwan está no centro dos principais interesses da China e no centro das relações sino-americanas”, indicou Wang em comunicado do Ministério das Relações Exteriores neste domingo (20), resumindo as viagens do presidente Xi às cúpulas do G20 e da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) nesta semana.