Angola discute com a Rússia a possibilidade de cooperação em átomo pacífico

“Hoje temos a opção de comparar geradores de hidrogênio com reatores nucleares e entender qual é o mais adequado para o futuro. Estamos muito interessados ​​em novas tecnologias verdes e formas de gerar energia no futuro. É por isso que viemos à conferência: para ver a exposição e saber mais sobre as novas tecnologias”, acrescentou o Embaixador de Angola.