MOSCOU, 21 de novembro – RIA Novosti. Moscou espera que seja possível resolver com a Tailândia a questão do uso de cartões Mir no país, há muitos problemas técnicos, disse o embaixador russo Yevgeny Tomikhin.

“Quanto ao cartão Mir e aos turistas, já conversamos com nossos amigos tailandeses sobre o cartão Mir há vários anos. Existem muitos problemas técnicos, mas mesmo antes do COVID, um operador foi identificado, possivelmente do lado tailandês, um dos bancos que poderia lançar este projeto-piloto”, disse ele no ar do canal de TV Rússia 24.

“Em relação à Mir, esperamos muito, é claro, que esta questão avance, e você corretamente chamou a atenção para o problema dos acordos mútuos em moedas nacionais”, acrescentou.

Segundo o embaixador, “esta não é apenas a nossa “Wishlist”, como dizem, no âmbito da ASEAN, há muito se discute a questão do uso, o uso mais amplo de moedas nacionais em acordos mútuos entre os países da ASEAN, portanto, tanto o O rublo russo e o baht tailandês, sem dúvida, pertencem ao número de moedas que podem estar envolvidas em acordos mútuos e comércio.

Tomikhin também apontou indicadores positivos no campo do turismo. Isso é facilitado pela restauração dos voos diretos e pela implementação do programa regional da Aeroflot.