Imprensa saudita diz que Hezbollah está transportando armas químicas para o Líbano

De acordo com o jornal saudita Al-Hadath neste domingo (20), o Hezbollah está armazenando centenas de mísseis com uma carga química tóxica em um armazém em Al-Qusayr, perto da fronteira libanesa-síria.

O arsenal do grupo, segundo a denúncia,, todos supostamente carregam cloreto de tionila, um produto químico tóxico.

As armas e outros equipamentos foram transferidos do Centro de Pesquisa e Estudos Científicos da Síria (SSRC, na sigla em inglês) , em Masyaf, para o local em Al-Qusayr há quase duas semanas.

A publicação saudita informa que especialistas da Coreia do Norte injetaram os produtos químicos tóxicos nos mísseis sob a supervisão de um especialista em armas químicas do Irã.

O canal de notícias saudita acrescentou que os mísseis estão sendo armazenados apenas temporariamente em Al-Qusayr e serão transferidos para a área de Bint Jbeil, na província de Nabatiyeh, no Líbano.

Israel já bombardeou as instalações do SSRC, alegando que armas da Síria estavam escondidas no local.