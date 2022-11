Report This Content

Após o episódio envolvendo uniformes com símbolos nazistas, o Exército alemão voltou a ocupar as páginas da imprensa local.

Em entrevista ao jornal Bild, Eva Hoegl revelou que custaria ao Bundeswehr cerca de 20 bilhões de euros (R$ 111,17 bilhões) para reabastecer seus estoques de munição. Segundo o jornal, em caso de guerra, a “munição não duraria nem meia semana”.

“As Forças Armadas alemãs estão enfrentando uma grave escassez de munição”, alertou, neste domingo (20), a comissária para defesa do Bundestag, o Parlamento alemão.

Eva Hoegl também destacou que foi constada nas últimas avaliações a falta de alguns equipamentos pessoais básicos necessários ao Exército.

A parlamentar pediu que os depósitos de munição dos militares sejam totalmente reabastecidos durante a atual sessão legislativa, alegando que o governo arrastava o assunto há anos.

Panorama internacional Ex-presidente russo Medvedev: ‘A Alemanha declarou guerra híbrida à Rússia’

Ela também apontou a situação lamentável no que diz respeito ao equipamento básico necessário para as tropas alemãs, e citou um caso em que militares do país destacados para a Lituânia tiveram que participar de exercícios sem coletes à prova de balas.

“Os 43 soldados que serão enviados ao Mali na próxima semana ainda estão sem calças e jaquetas. Inaceitável!”, comentou.

Além disso, de acordo com Hoegl, “com licenças médicas, parentais e educacionais, muitas unidades atingem o nível de pessoal de apenas 60% do que têm no papel”.

A comissária apontou que “sem pessoal suficiente, as melhores armas são de pouca utilidade“. Ela previu que, a menos que as fileiras do Bundeswehr aumentem significativamente, Berlim terá que priorizar e cortar custos em suas implantações.

Panorama internacional Reforços do Exército alemão chegam à Lituânia

Assim, com o foco na defesa nacional, a Alemanha teria que reduzir sua participação em missões internacionais, observou Hoegl.

foi ainda mais exacerbado quando a Alemanha começou a fornecer armas para a Ucrânia, afirmou a agência. Em outubro, o Business Insider informou que os militares alemães só tinham munição para um ou dois dias de guerra, citando a indústria de defesa e fontes parlamentares. Embora o problema exista há anos,, afirmou a agência.

No entanto, Berlim ainda forneceu a primeira unidade de seus sistemas de defesa aérea IRIS-T de última geração para Kiev no mês passado.

Mais três unidades, compostas por um veículo de comando, um veículo de radar e um lançador montado em caminhão, devem chegar à Ucrânia em 2023.

Enquanto isso, as próprias forças armadas da Alemanha ainda não receberam o sistema IRIS-T baseado em terra, um fato que obrigou alguns políticos a levantarem preocupações de que o país está armando a Ucrânia às custas de suas próprias capacidades de defesa.

Panorama internacional Alemanha e França pretendem reviver maior programa de armas da Europa, diz FT





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



Via Sputnik News



Via Sputnik News- IMG Autor

