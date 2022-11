Irã ataca sede do partido curdo de oposição e campo de refugiados no Iraque

A sede do partido de oposição curdo iraniano na cidade de Koy Sanjaq, na província de Arbil, foi atacada com mísseis , bem como um campo de refugiados em Bashiqa, ao norte de Arbil, informou a imprensa iraniana neste domingo (20).

Ainda hoje (20), o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, descreveu como um grande sucesso a operação aérea Sword Claw realizada no norte do Iraque e na Síria contra as milícias do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), grupo proibido na Turquia por atividade terrorista.