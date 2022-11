Coreia do Norte defende testes de mísseis e critica chefe da ONU: 'Marionete dos EUA'

Ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui acusou Antonio Guterres de “ignorar” os princípios da ONU.

A funcionária de Pyongyang defendeu os testes da Coreia do Norte , argumentando que foram um “exercício legítimo e justo do direito de autodefesa” diante de “ensaios de guerra nuclear provocativos”.

Choe Son-hui disse que o secretário-geral da ONU se comporta como “ uma marionete dos Estados Unidos ” por se juntar à condenação liderada pelos EUA do recente teste de míssil balístico intercontinental (ICBM).

Choe Son-hui, vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, depois de visitar o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.. Foto de arquivo

“Muitas vezes considero o secretário-geral da ONU um membro da Casa Branca dos EUA ou de seu Departamento de Estado”, disse o ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

No sábado (20), Guterres divulgou um comunicado condenando veementemente o lançamento do ICBM pela Coreia do Norte na noite de sexta-feira (19). Ele fez um apelo para que Pyongyang “desista imediatamente de tomar quaisquer outras ações provocativas”.