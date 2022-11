China acusa Reino Unido de violar regras de comércio internacional — CMIO

A China acusou o governo britânico de violar as regras do comércio internacional depois que o Reino Unido interveio para reverter a venda da maior fabricante de microchips do país para uma empresa chinesa com base em “segurança nacional.” O pedido chega mais de um ano após a conclusão do negócio.

Questionado sobre a decisão de Londres de barrar a transação durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, condenou a medida, insistindo que a Grã-Bretanha deveria “respeitar os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas” e fornecer um “ambiente de negócios justo, justo e não discriminatório.”

“O Reino Unido ampliou demais o conceito de segurança nacional e abusou do poder do Estado para interferir diretamente na cooperação normal de investimento de uma empresa chinesa na Grã-Bretanha”, disse. Mao disse aos repórteres. “Isso viola os direitos e interesses legais da empresa em questão, e os princípios da economia de mercado e as regras do comércio internacional que o Reino Unido há muito afirma ser um defensor”.













No início desta semana, o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido ordenou que a Wingtech Technology – uma empresa de tecnologia de propriedade chinesa – alienasse sua participação de 86% na Newport Wafer Fab, a maior fabricante britânica de microchips com sede em Newport, País de Gales. O acordo de compra da Wingtech foi concluído em julho de 2021 e custou US $ 75 milhões.

A ordem para desfazer retroativamente a venda foi “necessário e proporcional para mitigar o risco à segurança nacional”, o departamento alegou, dizendo que o acordo poderia conceder à empresa chinesa “tecnologia e know-how” que poderá “minar as capacidades do Reino Unido”.

Em um comunicado divulgado por meio de sua subsidiária holandesa, Nexperia Holding, a Wingtech disse que estava “chocado” pela mudança, pois a operação em questão já havia sido “liberado por duas revisões de segurança anteriores,” e jurou desafiar a ordem.

“A decisão está errada e apelaremos para anular esta ordem de desinvestimento para proteger os mais de 500 empregos em Newport. Esta decisão envia um sinal claro de que o Reino Unido está fechado para negócios ”, disse o gerente da empresa no Reino Unido, Toni Versluijs.

A decisão de Londres foi autorizada por sua nova Lei de Segurança Nacional e Investimento, uma lei que entrou em vigor em janeiro, e marca a segunda vez que o governo britânico interveio para bloquear um acordo com uma empresa chinesa. Em agosto, as autoridades comerciais também rejeitaram preventivamente a venda de uma empresa de tecnologia do Reino Unido para a Super Orange HK Holding Ltd, uma empresa com sede em Hong Kong, alegando que o software produzido pela empresa britânica poderia ser usado para construir “defesa ou tecnológica” capacidades.