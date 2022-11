França alerta para falta de energia – CMIO

A França enfrenta um risco maior de ficar sem eletricidade em janeiro porque a disponibilidade das usinas nucleares do país provavelmente será menor do que o previsto anteriormente, alertou a operadora nacional de rede RTE na sexta-feira.

A RTE, que publica atualizações mensais da situação, também observou que uma queda na demanda por energia está tornando a escassez no próximo mês menos provável do que o esperado anteriormente.

“A situação parece menos arriscada em dezembro e a partir do final de fevereiro, mas o mês de janeiro agora concentra mais riscos do que na análise anterior”, disse. disse RTE.

A operadora de rede Electricite de France (EDF) alertou anteriormente que reparos e manutenção em quase metade das usinas nucleares do país podem transformar a França, tradicionalmente exportadora de energia, em importadora este ano.

A França gera cerca de 70% de sua eletricidade a partir de 56 reatores nucleares. No entanto, havia apenas 31 deles online na manhã de sexta-feira. A EDF tem planos de reiniciar 15 unidades até o final do ano, com outras dez nos primeiros dois meses de 2023. Alguns outros reatores também terão que ser parados para manutenção programada.

O governo francês pediu às empresas e residências que economizem energia para evitar apagões. Em caso de eventual falta de energia elétrica, a RTE lançará um alerta vermelho “Ecowatt” com três dias de antecedência exigindo a redução do consumo.

O risco de recorrer ao sistema Ecowatt “parece alto” em janeiro, diz a RTE. Dependerá em grande parte das condições climáticas, como uma potencial onda de frio, ou mesmo moderada, alerta o operador da rede.

