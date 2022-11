Ex-bilionário americano condenado a 11 anos de prisão – CMIO

Elizabeth Holmes, fundadora da startup norte-americana Theranos, que oferecia exames de sangue rápidos e de baixo custo, foi considerada culpada de fraude e condenada a mais de 11 anos de prisão na sexta-feira.

De acordo com relatos da mídia citando documentos judiciais, um tribunal em San Jose, Califórnia, considerou Holmes culpado de três acusações de fraude e uma acusação de conspiração depois que ela supostamente enganou os investidores sobre a suposta eficácia da tecnologia de teste de sangue de sua empresa. Holmes também foi condenado a pagar uma multa de US$ 400 milhões.

“Este é um caso de fraude em que um empreendimento emocionante avançou com grandes expectativas, apenas para ser frustrado por inverdades, deturpações, pura arrogância e mentiras.”, disse o juiz ao proferir a sentença, conforme citado pela Reuters.

Holmes fundou a Theranos, que produzia dispositivos instantâneos de teste de sangue, em 2003. A tecnologia se tornou popular e, em 2015, a capitalização de mercado da Theranos disparou para cerca de US$ 9 bilhões. Holmes se tornou a bilionária mais jovem do mundo, com a Forbes estimando sua fortuna em US$ 4,5 bilhões.

Logo após o lançamento da startup, no entanto, os pacientes começaram a reclamar de erros nos aparelhos da Theranos e, em 2015, começaram a aparecer na mídia relatos de atividades fraudulentas na empresa, com denunciantes acusando-a de enganar investidores e clientes sobre as capacidades do tecnologia. Após o escândalo, a Theranos foi forçada a fechar em 2018.













Os promotores inicialmente pediram que Holmes fosse condenado a 15 anos de prisão e multado em US$ 800 milhões, indicam relatórios. Seus advogados pediram que a sentença fosse reduzida para 18 meses.

Ela provavelmente começará a cumprir sua sentença em abril do próximo ano, pois está esperando um filho. Agora, espera-se que os advogados de Holmes entrem com um recurso e peçam ao juiz que permita que ela permaneça em liberdade sob fiança durante o período de apelação.

A Forbes agora estima o valor dos ativos de Holmes em $ 0.

O ex-chefe operacional da Theranos, Ramesh ‘Sunny’ Balwani, também foi considerado culpado de acusações de fraude criminal no início deste ano. Sua sentença está marcada para o próximo mês.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT