Inflação no Japão é a mais alta desde 1982 – CMIO

O crescimento dos preços ao consumidor do Japão acelerou para uma alta de 40 anos em outubro, impulsionado por uma moeda nacional fraca e pressões de custos importados, mostraram dados do governo na sexta-feira.

De acordo com o relatório, o índice nacional de preços ao consumidor (CPI) subiu 3,6% em relação ao ano anterior, mostrando o ritmo de crescimento mais rápido desde 1982. O salto do mês passado superou o aumento de 3,5% esperado pelos economistas e o ganho de 3% visto em setembro.

A alta do índice, que exclui os preços voláteis de alimentos in natura, mas inclui derivados de petróleo, confirmou que a inflação permaneceu acima da meta de 2% do Banco do Japão (BOJ) pelo sétimo mês consecutivo.

O relatório indicou que as restrições de oferta estrangeira elevaram os preços dos alimentos importados, commodities industriais e peças de manufatura. Uma queda na moeda nacional iene, que em dólares caiu mais de 20% este ano, aumentou os problemas.

Dos 522 itens que compõem o IPC, 406 estavam mais caros em outubro do que no ano anterior. Em setembro, o número era de 385.

Os custos de energia no país subiram 15,2%, enquanto os alimentos – excluindo produtos perecíveis – aumentaram 5,9%, o aumento mais rápido em quatro décadas.













Entre os alimentos, 88% estavam mais caros do que no ano anterior, com destaque para as bebidas alcoólicas, como cerveja e saquê. Os preços dos bens domésticos duráveis ​​subiram 11,8%, a maior alta desde março de 1975.

O BOJ previu que os preços médios para o ano fiscal até março de 2023 serão 3% maiores do que em 2021-22, mas que o aumento para 2023-24 será apenas a metade.

Na quinta-feira, o regulador prometeu manter o estímulo monetário para alcançar o crescimento salarial e uma inflação sustentável e estável. Ele manterá as taxas de juros de longo prazo em torno de zero e as taxas de curto prazo em -0,1%.

