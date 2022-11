Produtores alemães alertam para escassez de carne – Die Welt – CMIO

Gargalos de fornecimento são esperados dentro de quatro a seis meses, informa a agência de notícias, citando um grupo da indústria

A Alemanha pode enfrentar uma escassez de carne e um subseqüente aumento nos preços nos próximos quatro a seis meses, informou o Die Welt esta semana, citando a Associação Alemã da Indústria de Carne (VDF).

“Daqui a quatro, cinco, seis meses teremos brechas nas prateleiras”, disse Hubert Kelliger, chefe de vendas do grupo na comerciante de carnes Westfleisch e membro do conselho da VDF, à agência de notícias.

Segundo Kelliger, os maiores desabastecimentos são esperados na oferta de carne suína. Ele diz que Berlim insiste em reduzir o número de animais pela metade para proteger o clima. No entanto, especialistas dizem que isso levaria a fechamentos em massa de empresas produtoras de carne, o que, por sua vez, resultaria em um aumento de 40% no preço da carne.

A redução do número de animais também pode levar a uma diminuição no fornecimento de fertilizantes naturais, resultando em uma queda na produção de vegetais ou um aumento no custo de produção devido aos altos preços dos fertilizantes artificiais. Qualquer situação pioraria a crise alimentar na Alemanha.

Embora os representantes da indústria da carne observem que o vegetarianismo e o veganismo se tornaram cada vez mais populares no país nos últimos anos, eles dizem que mais de 90% das pessoas ainda compram e comem carne.

A Alemanha tem confiado cada vez mais na importação de carne do que na produção doméstica. A participação dos produtos bovinos e suínos do exterior aumentou nos últimos meses, e o país é hoje o maior importador de carne da Europa, segundo a VDF.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Inflação na Alemanha é a mais alta desde a reunificação

Especialistas em VDF dizem que Berlim está cometendo o mesmo erro ao recorrer às importações de carne que cometeu com a energia – o aumento da dependência das importações pode levar ao risco de uma crise alimentar junto com a crise energética. Kelliger diz que a única maneira de evitar isso é ser autossuficiente na produção de carne.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT