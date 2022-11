A Rússia quer dissociar o comércio de moeda nacional do dólar – RBK — CMIO

A taxa de câmbio para transações com países ‘amigos’ ainda é calculada através do dólar

Moscou está procurando maneiras de desvincular acordos com parceiros estrangeiros do dólar americano, informou o RBK no sábado, citando fontes do mercado financeiro e do governo.

A Rússia intensificou os esforços para mudar os acordos internacionais para moedas nacionais depois que várias nações ocidentais impuseram sanções ao país no início deste ano em conexão com o conflito na Ucrânia. Como as sanções comprometeram as transações da Rússia em euros e dólares, essas moedas foram consideradas comprometidas.

No entanto, a taxa de câmbio utilizada no comércio transfronteiriço em moedas locais ainda é calculada através do dólar. Por exemplo, ao determinar a taxa rublo-tenge, a taxa da moeda cazaque é calculada através do dólar para determinar o preço do rublo de um tenge e vice-versa.

As fontes do RBK dizem que o Banco Central da Rússia e o Ministério das Finanças estão agora trabalhando em conjunto com os bancos em um mecanismo que permitiria à Rússia definir preços para contratos estrangeiros usando novos indicadores que não levam em conta a taxa de câmbio do dólar.

Uma maneira é criar uma cesta de moedas que presumivelmente estariam atreladas umas às outras. Outra opção é introduzir uma nova unidade de pagamento para contratos de comércio exterior, cujo valor estaria atrelado a commodities como ouro e outros metais preciosos. Nesse caso, as taxas de câmbio mundiais dependem dos preços médios dessas commodities nos mercados globais.

Uma terceira opção em cima da mesa é simplesmente atrelar as moedas nacionais ao ouro ou ao petróleo. No entanto, isso também pode ser problemático porque tanto o petróleo quanto o ouro são cotados em dólares.

Uma fonte disse ao RBK que a taxa de câmbio nos contratos de comércio exterior poderia ser calculada usando o yuan chinês em vez do dólar, já que a China não se aliou ao Ocidente na guerra de sanções contra a Rússia. No entanto, o yuan não é uma moeda livremente conversível e o consentimento de Pequim seria necessário para que o mecanismo fosse implementado.

