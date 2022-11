Rússia e Egito iniciam construção de novo reator nuclear — CMIO

A gigante de energia estatal russa Rosatom começou a construir um segundo reator na Usina Nuclear El-Dabaa (NPP) no Egito, disse o serviço de imprensa da Rosatom à RIA Novosti no sábado.

A usina El-Dabaa de quatro reatores está situada a cerca de 300 km a noroeste da capital do Egito, Cairo. O projeto foi lançado em 2017, enquanto a construção começou em julho passado. Espera-se que os quatro reatores nucleares planejados para a usina operem com capacidade total de 4,8 GW até 2030.

“O lançamento do NPP desempenhará um papel crítico na vida socioeconômica e tecnológica do Egito e dará impulso à transição gradual da indústria e economia do país para fontes de energia de baixo carbono. Ele criará uma base sólida para o desenvolvimento confiante e sustentável do Egito nas próximas décadas,” disse o diretor-geral da Rosatom, Aleksey Likhachev, na cerimônia, conforme citado pela agência de notícias.

Ele observou que a construção do segundo reator está avançando antes do previsto, um sinal de que o projeto está ganhando força.

El-Dabaa será a primeira central nuclear do Egito e a primeira instalação desse tipo no continente africano construída com tecnologia russa. É também o maior projeto conjunto russo-egípcio desde a construção da represa de Aswan, observou Likhachev.

Além da Rosatom, grandes empreiteiras egípcias também estão envolvidas na construção da fábrica de El-Dabaa. O projeto é financiado conjuntamente por Moscou e Cairo. O governo russo está fornecendo 85% do custo de US$ 30 bilhões na forma de um empréstimo estatal, enquanto o restante está sendo financiado pelo Egito. Sob os termos do acordo assinado pelos dois países, a Rosatom fornecerá o combustível nuclear para a usina durante sua vida útil de 60 anos e realizará manutenção e reparos por dez anos após o lançamento de cada reator.

