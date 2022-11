Índia explica a necessidade de supervisão mais rígida das moedas digitais – CMIO

PM Narendra Modi alertou um fórum internacional que as criptomoedas estavam sendo usadas para financiar o terrorismo

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu uma regulamentação mais rígida das moedas digitais para evitar que sejam usadas para financiar grupos terroristas. Falando na Conferência Ministerial Sem Dinheiro para o Terror sobre o Financiamento do Terrorismo em Nova Delhi na sexta-feira, Modi alertou que “moedas privadas” apresentava um grande risco de segurança.

“Novos tipos de tecnologia estão sendo usados ​​para financiamento e recrutamento de terrorismo”, disse ele, explicando que “desafios da dark net, moedas privadas e muito mais estão surgindo” e “há necessidade de um entendimento uniforme para as novas tecnologias financeiras.”

“De um entendimento uniforme, pode surgir um sistema unificado de freios e contrapesos e regulamentação”, continuou Modi.













Não foi o primeiro ataque de Modi às criptomoedas. No ano passado, ele alertou que o Bitcoin e seus semelhantes poderiam “estragar nossa juventude“se acabasse”nas mãos erradas.” Enquanto a Índia anunciou no ano passado que proibiria “todas as criptomoedas privadas” e criar uma moeda digital oficial, optou no início deste ano por tributar os lucros das criptomoedas a uma taxa de 30%. Há cerca de 15 a 20 milhões de investidores em cripto vivendo na Índia.

A Índia está longe de ser o único país que considerou reprimir as moedas digitais descentralizadas. No início deste mês, a UE anunciou emendas às suas regras anti-lavagem de dinheiro que proibiriam bancos e exchanges de criptomoedas de negociar moedas de privacidade como Monero, que, ao contrário do Bitcoin, oculta seus dados de blockchain da vista do público. Os provedores de criptoativos também seriam obrigados a verificar as identidades dos clientes, mesmo para transações ocasionais avaliadas em menos de € 1.000 (US$ 1.040) e indagar sobre a natureza de transações maiores.