Biden acusado de ‘capitulação’ aos sauditas – CMIO

O governo dos EUA determinou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, deve receber imunidade pelo assassinato em 2018 do jornalista do Washington Post Jamal Khashoggi. O governo Biden citou a promoção do príncipe ao cargo de primeiro-ministro em um processo judicial apresentado na quinta-feira.

Essa sugestão gerou uma reação feroz da noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz, bem como de ativistas de direitos humanos.

O brutal assassinato de Khashoggi na Turquia, que a CIA determinou ter sido ordenado por bin Salman, amplamente conhecido como MBS, deixou um grande abalo nas relações EUA-Arábia Saudita. Responsabilizar pessoalmente o reino e o MBS foi um dos principais pontos de discussão de Joe Biden durante sua campanha presidencial, na qual ele prometeu tornar o país um “pária” no palco internacional.



De acordo com o arquivo, o Departamento de Estado dos EUA “reconhece e permite a imunidade do primeiro-ministro Mohammed bin Salman como chefe de governo em exercício.” Ao mesmo tempo, reitera sua “condenação inequívoca” de Khashoggi “hediondo” assassinato, mas “não tem vista” sobre o mérito da ação movida pela Cengiz e pela organização de direitos humanos Democracy for the Arab World Now (DAWN) contra o príncipe herdeiro e seu suposto “co-conspiradores”.

O pedido de imunidade do governo não é vinculativo, portanto a decisão sobre o status de MBS permanece com o juiz. Respondendo à notícia, Cengiz disse que “Jamal morreu de novo.”













Sarah Leah Whitson, chefe da DAWN, fundada pelo próprio Khashoggi, descreveu a ação do governo Biden como “uma capitulação às táticas de pressão sauditas”. Ela se referiu a relatos da mídia em março de que MBS supostamente recusou o pedido de Biden para aumentar a produção de petróleo saudita, a menos que o governo dos EUA lhe concedesse imunidade dos processos.

Enquanto isso, Nihad Awad, chefe do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, twittou que “o governo Biden vendeu o sangue de Jamal Khashoggi pelo petróleo saudita.”

A Arábia Saudita ainda não comentou o desenvolvimento legal. De acordo com relatos da mídia, o príncipe herdeiro garantiu anteriormente a Biden que seu governo havia tomado medidas para evitar “erros” semelhantes aos feitos no caso de Khashoggi aconteçam novamente no futuro.