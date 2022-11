Elon Musk restabelece algumas contas de alto perfil no Twitter – CMIO

Griffin foi banido depois que Musk assumiu o Twitter, por mudar o nome de sua conta para se passar por ele. Ela então usou a conta de sua mãe morta para insultar Musk. A antiga administração suspendeu temporariamente a ativista democrata por dobrar seu infame “Trump decapitado” foto.













A conta de Peterson foi bloqueada em junho, por “deadname” um ator transgênero, que o Twitter governa na época considerado “conduta odiosa”. O mesmo padrão foi usado para proibir o Babylon Bee em março, depois que eles brincaram sobre um proeminente funcionário transgênero do governo Biden ser seu “Homem do Ano.”

Foi após o banimento do Bee que o magnata da Tesla e da SpaceX – que é fã do site – comprou uma grande participação no Twitter, e depois se ofereceu para comprar a plataforma em definitivo.

Como parte do que ele apelidou “Sextas da Liberdade”, Musk solicitou conselhos de usuários sobre “O que o Twitter deve fazer a seguir?” Entre as mais de 150.000 respostas, havia um pedido para restabelecer Jones. O anfitrião do InfoWars foi banido em setembro de 2018, depois de ser destituído por suposta “Comportamento abusivo” pela Apple, Facebook, Spotify e YouTube.

Isso parecia ser um passo longe demais para Musk, no entanto. Unica dele resposta ao pedido foi “Não.”