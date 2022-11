Assassino condenado escapa de execução nos EUA – CMIO

Alabama foi incapaz de realizar a injeção letal de um condenado quando os funcionários não conseguiram encontrar uma veia

O estado do Alabama foi forçado a cancelar a execução de um assassino condenado quando seus algozes não conseguiram encontrar uma veia adequada para administrar a injeção letal antes da meia-noite de quinta-feira. É a segunda execução que o estado teve que abandonar devido a dificuldades com a configuração intravenosa (IV) em apenas três meses.

A equipe prisional do Centro Correcional William C. Holman em Altmore passou uma hora tentando conectar as duas linhas intravenosas necessárias para a injeção letal nas veias do assassino de aluguel Kenneth Eugene Smith. Embora tenham conseguido colocar uma linha, eles não conseguiram situar a outra antes que o relógio batesse meia-noite e o mandado de execução para o homem de 57 anos expirasse.

Smith foi condenado à morte em 1996 por assassinar Elizabeth Sennett em troca de um pagamento de $ 1.000 de seu marido pregador, Charles Sennett, que estava afundado em dívidas e esperava receber o dinheiro do seguro. Em seu julgamento, Smith admitiu que era “acordado para [co-defendant] John [Forrest Parker] e eu para fazer o assassinato” e que ele havia levado itens da casa para fazer o assassinato parecer um roubo.













No entanto, Smith afirmou que, embora tenha participado do ataque, não tinha a intenção de matar Sennett, que morreu com oito facadas no peito e duas no pescoço. Parker, que também recebeu US$ 1.000 por sua participação no assassinato, foi executado em 2010.

Embora a Suprema Corte tenha negado o pedido de Smith para suspender a execução na quarta-feira, o 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA emitiu um na quinta-feira, pouco antes do que estava programado para ser uma execução às 18h – apenas para a Suprema Corte suspender a suspensão, deixando os funcionários com pouco tempo para executar o assassinato antes que a sentença de morte expirasse à meia-noite. O estado deve agora retornar ao tribunal para obter uma nova data de execução.

Em setembro, o Alabama teve que adiar a execução de Alan Miller depois que funcionários da prisão não conseguiram inserir uma intravenosa por quase duas horas, apesar de repetidos golpes em seus braços, mãos e pés. Em julho, a execução estadual de Joe Nathan James levou mais de três horas, uma das mais longas da história, deixando o prisioneiro com o braço aberto e com várias perfurações em violação aos protocolos de execução.

O Alabama aboliu a pena de morte em 2017, mas a decisão não afetou as sentenças existentes.