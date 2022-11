EUA nomeiam procurador de crimes de guerra para investigar Trump – CMIO

Durante o anúncio de Trump na terça-feira, ele denunciou a “armamento” do FBI e do DOJ e pediu “uma revisão de cima a baixo para limpar a podridão e a corrupção purulentas” em Washington. Garland mencionou especificamente Trump concorrendo à presidência novamente para argumentar que é “no interesse público” nomear outro conselheiro especial.

Antes de se tornar promotor-chefe do TPI, Smith chefiou o Departamento de Integridade Pública do DOJ. Entre as pessoas que ele processou por corrupção estava o governador da Virgínia, Bob McDonnell, um republicano. A Suprema Corte dos EUA anulou essa condenação em 2016.

O FBI invadiu a residência de Trump na Flórida no início de agosto, alegando que ele havia levado indevidamente documentos confidenciais do governo para lá. Os democratas também acusaram o ex-presidente de “incitar” o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA, com muitos deles descrevendo-o como um “insurreição” para invocar uma emenda constitucional de 150 anos que o impediria de ocupar o cargo novamente.