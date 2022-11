Coreia do Norte revela míssil usado em teste de ICBM — CMIO

Pyongyang disse que o lançamento envolveu seu mais novo projeto de arma e foi supervisionado diretamente pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.

A Coreia do Norte revelou detalhes sobre seu mais recente teste de míssil balístico intercontinental (ICBM), dizendo que usou uma munição de longo alcance mais recente, alertando que ameaças contínuas dos EUA e seus aliados levariam ao “auto destruição.”

A RPDC disparou um míssil Hwasong-17 de um local perto de sua capital, Pyongyang, no início da sexta-feira, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) no sábado, chamando a munição de “novo tipo” de ICBM. Ele disse que o teste tinha como objetivo “inspecionar a confiabilidade e operação do sistema de armas,” que foi desenvolvido pela primeira vez em 2020 e completou seu voo inaugural no início deste ano.

Ao lado de outros altos funcionários do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o líder norte-coreano Kim Jong-un também esteve presente para observar o lançamento. Ele disse que o teste era necessário para reforçar a confiança de Pyongyang “esmagadora dissuasão nuclear”, citando o “ameaça militar dos EUA” e seus aliados na região.

O teste "mostrará aos EUA, Coreia do Sul e outros seguidores que o contra-jogo militar contra nós é autodestruição e que eles terão que reconsiderar a sabedoria de suas escolhas", Kim continuou. "Devemos mostrar claramente a forte vontade de nosso partido e governo de retaliar contra a loucura de agressão e exercícios de guerra dos inimigos que estão tentando destruir a paz e a estabilidade da península coreana."













De acordo com oficiais militares citados pela KCNA, o Hwasong-17 percorreu uma distância de quase 1.000 km (620 milhas) e atingiu uma altitude de 6.040 km (3.750 milhas) antes de pousar. “com precisão nas águas planejadas do Mar do Leste da Coreia.” Acredita-se que a arma seja o míssil de maior alcance da Coreia do Norte, supostamente capaz de atingir o continente americano.

Embora os números da KCNA estejam geralmente alinhados com os apresentados pelo Japão e pela Coreia do Sul, o Ministério da Defesa japonês disse que o ICBM pousou na zona econômica exclusiva de Tóquio, cerca de 200 km (124 milhas) a oeste de sua prefeitura de Hokkaido.

Após o teste de sexta-feira, a Coreia do Sul realizou uma nova rodada de exercícios de fogo real em retaliação, com seus militares prometendo “responder resolutamente a quaisquer ameaças e provocações, incluindo o míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte.”

A RPDC se opôs veementemente a várias rodadas de jogos de guerra conjuntos realizados por Washington, Seul e Tóquio, denunciando-os como preparativos para um ataque. As forças norte-coreanas dispararam uma barragem de mísseis, foguetes e projéteis de artilharia no mar para protestar contra os exercícios militares nas últimas semanas, incluindo dois ICBMs apenas neste mês.