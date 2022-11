Trump critica nova investigação – CMIO

Em comentários anteriores à Fox News, Trump sugeriu que a nova investigação pode estar relacionada à sua candidatura recentemente anunciada na corrida presidencial de 2024, mas continuou dizendo aos apoiadores em Mar-a-Lago que a decisão pode ter sido motivada por promessas de alguns republicanos. para investigar o presidente Joe Biden e seu filho Hunter, cujos negócios estrangeiros foram investigados no passado.

“Os republicanos da Câmara anunciaram que iriam investigar os Bidens, e o Departamento de Justiça anunciou logo depois que iriam investigar Trump”, disse. ele disse, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa. O ex-presidente previu que a investigação seria um “negócio fraudulento”, adicionando: “Não é uma situação justa.”

Após dois julgamentos de impeachment separados e inúmeras controvérsias menores enquanto ele ainda estava no cargo, o FBI invadiu a residência de Trump na Flórida no início de agosto, alegando que ele havia pegado indevidamente documentos confidenciais do governo. Os democratas também acusaram o ex-presidente de “incitar” o motim do Capitólio – com muitos descrevendo-o como um “insurreição” pretendia anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 – e também iniciou investigações sobre esse incidente.