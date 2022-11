EUA criticam a Rússia por negociações de troca de prisioneiros – CMIO

Moscou falhou em negociar seriamente, afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre

A Casa Branca acusou a Rússia de não negociar de boa fé uma possível troca de prisioneiros entre os dois países, alegando que as ações de Moscou estão em desacordo com as declarações feitas oficialmente.

Falando em uma coletiva de imprensa regular na sexta-feira, a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre comentou sobre os esforços de Washington para garantir a libertação de cidadãos americanos sob custódia russa. Segundo a porta-voz, os EUA entraram em contato com a Rússia com uma oferta e propuseram “possíveis caminhos alternativos a seguir” pelos canais diplomáticos disponíveis.

No entanto, Jean-Pierre afirmou que “as ações do governo russo contradizem o que eles disseram publicamente.” “Nos últimos meses, eles falharam em negociar seriamente por meio do canal estabelecido ou de qualquer outro canal”, disse. ela disse.

Apesar de se recusar a fornecer detalhes sobre as negociações, ela disse que Washington fez uma “oferta substancial” mas que Moscou tem “consistentemente … falhou em negociar de boa fé.” “Eles precisam negociar de boa fé”, enfatizou a porta-voz.













Mais cedo na sexta-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, disse que Moscou está tendo discussões nos bastidores com Washington sobre uma possível troca de prisioneiros envolvendo o empresário russo Viktor Bout, condenado a 25 anos de prisão em 2012 por acusações de tráfico de armas. . Bout afirma que é inocente.

No entanto, Ryabkov indicou que enquanto “os americanos estão mostrando certa atividade”, Moscou e Washington “ainda não encontrei um terreno comum.”

No mês passado, a CNN informou que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, estava tentando garantir a libertação da estrela do basquete da WNBA Brittney Griner e do ex-fuzileiro naval dos EUA Paul Whelan, condenados na Rússia por tráfico de drogas e espionagem, respectivamente. Os EUA insistem que ambos são “detido injustamente”.

No final de abril, Moscou e Washington concluíram uma troca de prisioneiros envolvendo o piloto russo Konstantin Yaroshenko, que passou 12 anos em uma prisão nos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas e o ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed, condenado a nove anos de prisão após ser considerado culpado de agredir um policial em Moscou.