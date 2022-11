Biden armando o governo contra os americanos – congressista – CMIO

O deputado republicano Chip Roy juntou-se a membros de seu partido para exigir que os excessos do presidente fossem controlados

O governo dos EUA sob o presidente Joe Biden se tornou uma força opressiva contra seu próprio povo, disse o deputado Chip Roy (R-Texas) em uma audiência no Claremont Institute Center for the American Way of Life na quarta-feira.

O congressista falava ao lado de outros membros proeminentes do partido em um painel intitulado ‘O que o próximo Congresso Republicano deve fazer?’, cujo consenso geral era que uma Câmara controlada pelos republicanos deve responsabilizar o Poder Executivo.

“Acho importante saber até que ponto esta administração … armou o governo federal contra o povo americano,” Roy disse, enfatizando que as ações falam mais alto que as palavras. “Não basta fazer algumas audiências, chamar algumas pessoas e gritar com elas.”

Roy lembrou ao público como “o Departamento de Justiça estava claramente colaborando com a National School Board Association com a Casa Branca para politizar” a indignação do pai de uma aluna no condado de Loudoun, Virgínia, que foi estuprada no banheiro feminino por outra aluna que alegou ser transgênero.

“Ele estava se tornando o garoto-propaganda do Departamento de Justiça… para ser rotulado de terrorista doméstico”, disse. lembrou o congressista, acrescentando que a resposta do governo a esse incidente foi “o suficiente para eu querer queimar o lugar” antes de listar outros exemplos de governos “tirania” sob Biden.













“É um [sic] Agência de Proteção Ambiental que coloca Joe Robertson, um veterano da Marinha de 77 anos na prisão por 18 meses… por construir quatro lagoas em seu rancho em violação das águas dos Estados Unidos”, Roy continuou. Ele também mencionou o Covid-19, chamando a resposta do governo à pandemia “uma das maiores farsas que ocorreu na história da civilização ocidental neste mundo,” particularmente a decisão do Pentágono de demitir militares que se recusaram a tomar as vacinas.

Agora que os republicanos controlam a Câmara dos Representantes, argumentou Roy, cabia a eles deixar claro “até que ponto as agências estão agora armadas contra o próprio país.”

Os republicanos, que obtiveram uma pequena maioria na Câmara durante a eleição de meio de mandato deste mês, disseram na quinta-feira que investigariam os negócios da família Biden, especialmente as atividades do filho do presidente, Hunter Biden.

Um grupo de legisladores republicanos também solicitou que o Congresso auditasse a ajuda financeira e militar à Ucrânia, argumentando que o mecanismo de apoio a Kiev não é transparente.