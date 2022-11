Musk pede aos usuários do Twitter que decidam sobre o futuro de Trump – CMIO

O novo CEO da plataforma lançou uma enquete para saber se o ex-presidente dos EUA deve ser desbanido

Elon Musk postou uma enquete no Twitter na sexta-feira perguntando aos usuários se eles gostariam de ver o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reintegrado no site. Sua conta foi suspensa permanentemente no início de 2021, após o que a empresa chamou de tentativas de incitar a violência durante o motim no Capitólio.

O CEO da Tesla e da SpaceX, que recentemente concluiu um acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter, postou uma pesquisa intitulada: ‘Reinstaurar o ex-presidente Trump’, com as opções ‘sim’ ou ‘não’. Musk seguiu o post com as palavras ‘Vox Populi, Vox Dei’, uma expressão latina que significa ‘a voz do povo é a voz de Deus’.

De acordo com resultados preliminares, 53% dos usuários do Twitter gostariam de ver Trump desbanido, com 46% contra. Mais de 7 milhões de pessoas até agora votaram na votação, que deve durar até domingo.

Em maio, antes de comprar o Twitter, Musk denunciou a proibição de Trump como “tolice,” sinalizando que reverteria a decisão se o acordo de aquisição fosse concluído. “Banimentos permanentes devem ser extremamente raros e realmente reservados para contas que são bots ou spam, contas fraudulentas. Eu acho que não foi correto banir Donald Trump”, disse. ele disse na época.













A conta do ex-presidente foi permanentemente suspensa do Twitter em janeiro de 2021 devido ao que o site de mídia social disse serem violações de sua política de ‘glorificação da violência’. Antes disso, Trump, que na época tinha quase 80 milhões de seguidores, repetidamente falou em apoio às pessoas que invadiram o prédio do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro para protestar contra a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

A pesquisa ocorre depois que Musk restabeleceu três contas de alto perfil na sexta-feira, incluindo as do psicólogo canadense Jordan Peterson, da comediante liberal Kathy Griffin e do site de sátira Babylon Bee.

Ele também disse que a nova política do Twitter será “liberdade de expressão, mas não liberdade de alcance”, e essa “Tweets negativos/de ódio serão maximizados e desmonetizados”, com penalidades aplicadas a postagens individuais em vez de contas inteiras.