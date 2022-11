EUA redistribuem bombardeiro de longo alcance para a Península Coreana – CMIO

Um B-1B supersônico participou de exercícios conjuntos EUA-Coreia do Sul após o mais recente teste ICBM do Norte

Um bombardeiro estratégico de longo alcance dos EUA B-1B Lancer foi realocado para a Península Coreana para participar de um exercício conjunto EUA-Coreia do Sul, disseram os militares de Seul no sábado, conforme citado pela mídia local. O anúncio veio um dia depois que a Coreia do Norte realizou seu mais recente teste de míssil balístico intercontinental (ICBM).

“A Coréia do Sul e os EUA realizaram um exercício aéreo conjunto hoje com o bombardeiro estratégico B-1B da Força Aérea dos EUA reimplantado na Península Coreana,” disse o Estado-Maior Conjunto do Sul (JCS) em um comunicado.

Os militares afirmaram que o bombardeiro supersônico dos EUA sobrevoou a zona de identificação da defesa aérea do Sul e foi escoltado por jatos F-35A sul-coreanos e caças F-16 americanos.

“Através deste exercício, demonstramos mais uma vez a capacidade militar conjunta da aliança Coreia do Sul-EUA e o compromisso de Washington em proteger a Península Coreana e fornecer dissuasão estendida”, disse. disse o JCS.













No início deste mês, a agência de notícias Yonhap informou que Washington iria redistribuir bombardeiros B-1B para a Coreia do Sul pela primeira vez desde 2017. A medida, de acordo com a agência, seguiu o pedido de Seul para que os EUA intensificassem a implantação de “ativos estratégicos” à península em meio a um número recorde de lançamentos de mísseis pelo Norte neste ano.

Na sexta-feira, os militares dos dois estados realizaram exercícios aéreos sobre o Mar do Leste em resposta ao que o JCS chamou de “A provocação do ICBM da Coreia do Norte.”

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que o último teste ICBM de seu país reafirmaria a posição do governo da RPDC “vontade forte” para retaliar por seus inimigos “loucura de agressão e exercícios de guerra que estão tentando destruir a paz e a estabilidade da Península Coreana.” O teste ocorreu menos de 24 horas após o lançamento de um míssil balístico de curto alcance pela Coreia do Norte.

Pyongyang condenou repetidamente os exercícios militares da Coreia do Sul e de seus aliados, chamando-os de preparação para uma invasão, e insiste que seus lançamentos de mísseis são uma resposta legítima a “provocações” dos EUA e seus parceiros na região. Washington também chamou as ações da Coreia do Norte de provocativas e exigiu que cessasse todos os testes de armas.